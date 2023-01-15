Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Altılı Masa'yı hedef aldı

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Altılı Masa"yı hedef gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Altılı Masa'yı hedef aldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada muhalefetin oluşturduğu "Altılı Masa"nın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçiş programını hedef aldı. 

Bozdağ, masada herkesin genel başkan sıfatıyla oturduğunu söylediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Çift başlı yönetime izin veren parlamenter sistemde çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükümet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye'nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır. 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi?

Altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş, başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma, karar çıkmaz. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar."

 
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