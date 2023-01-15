Altılı Masa'da ortak liste çalışması: Kritik illerde AKP'nin sayısı azalıyor, muhalefet kazanıyor

Türkiye’de seçim tarihi ve ittifakların seçimlere gireceği listeler tartışılıyor. Cumhur İttifakı cephesi, seçimlerin öne çekilmesi konuşunda görüş birliğine varmış durumda. Altılı Masa ise, 6 Nisan’dan önceki bir tarihe destek vereceklerini sonrasındaki bir öne çekme için destek vermeyeceklerini net bir şekilde duyurdu.

İttifakların önündeki bir diğer tartışma konusu da yeni seçim sistemiyle birlikte Meclis’te çoğunluğu sağlayabilmek için atılması gereken adımlar var. Altılı Masa, konuyla ilgili çalışmalar yaptırdığını ve 40 ilde ortak liste olabileceğini duyurdu. Ancak çalışmalar henüz sonuçlanmadı.

ORTAK LİSTE İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde Altılı Masa’nın nerelerde ortak aday çıkacağını ve ortak adaylarla olası kazanımlarını aktardı.

Altılı Masa’nın son liderler zirvesinde ortak liste için komisyon kurulma kararı alındığını aktaran Sarıkaya, “Muhtemel ki 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda bu konu masaya yatırılacak” dedi.

ORTAK LİSTEYLE VEKİL ÇIKARAMADIKLARI YERLERDE VEKİL ÇIKARIYORLAR

Sarıkaya yazısını şöyle sürdürdü:

“Yapılan tüm simülasyonlar HDP’nin güçlü olduğu yerlerde ortak listeyle girmeleri halinde milletvekili kazanacaklarını gösteriyor. Örneğin Diyarbakır’da ortak liste ile girmeleri halinde AK Parti bire düşüyor, HDP de listenin en sonunda çıkarması muhtemel milletvekilini kaptırıyor.

On yıllardır milletvekili çıkaramayan CHP, dolayısıyla Millet İttifakı iki vekil kazanıyor. Benzer durum Van, Batman, Mardin için de geçerli…

Ayrıca 3 milletvekili çıkaran Nevşehir, Niğde, Bingöl, Bitlis, Rize gibi 10 il ile 4 milletvekili çıkaran 20 ilde ortak liste yapmaları halinde bir vekilliği kesin garantiliyor; hatta ikiyi çıkarma şansı da birçok ilde artıyor.

Benzer durum Cumhur İttifakı için de geçerli; nitekim AK Parti ile MHP’nin bazı illerde ortak liste çıkarma konusunda uzlaştığı kulislerde uzun süredir konuşuluyor.”