Haliç'teki çatışmadan Daltonlar Çetesi çıktı

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Otomobile saldırıyı gerçekleştirenlerin ‘Daltonlar’ çetesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Haliç Köprüsü girişinde bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’la bağlantılı olduğu ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.