Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan güncel değerlendirmelere göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgeler için ise sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Buna göre; Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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