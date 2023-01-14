Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında 'SADAT' reklamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayın sırasında 'SADAT' reklamı yayınlandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında 'SADAT' reklamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Paranoması programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıSiyaset

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunduğu programda tepki çeken bir reklam da yayınlandı.

SADAT REKLAMI YAYINLANDI

Kılıçdaroğlu konuşurken ekrana alt bantta SADAT’ın reklamı yayınlandı.

Söz konusu uygulamaya sosyal medyada tepki yağdı.

SADAT BAŞKANI AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise bugün Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti. 

Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmiş, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti. 

Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'' ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
SADAT Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Erdoğan taklitleri ile bilinen ismin '6'lı masa' göndermesi gündem oldu Güncel 14 Ocak 2023 20:15
İşte yarın İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar Güncel 14 Ocak 2023 19:16
Akdeniz'de deprem Güncel 14 Ocak 2023 16:13
Sınavda HDP sorusu soran akademisyen görevinden uzaklaştırıldı Güncel 14 Ocak 2023 13:19
ÇOK OKUNANLAR
Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor! Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!
Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak! Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!
AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! 'Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!'