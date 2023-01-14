Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında 'SADAT' reklamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Paranoması programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunduğu programda tepki çeken bir reklam da yayınlandı.

SADAT REKLAMI YAYINLANDI

Kılıçdaroğlu konuşurken ekrana alt bantta SADAT’ın reklamı yayınlandı.

Söz konusu uygulamaya sosyal medyada tepki yağdı.

SADAT BAŞKANI AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise bugün Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti.

Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmiş, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'' ifadelerini kullanmıştı.