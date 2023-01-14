Erdoğan taklitleri ile bilinen ismin '6'lı masa' göndermesi gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ettiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya, yeni yüklediği bir video ile yeniden sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Nahya, yeni videosunu “Cumhurbaşkanı cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor” başlığıyla paylaştı.

Söz konusu videoda erken seçime dikkat çekilerek 6’lı Masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına dikkat çekildi.

Videoda ayrıca Fox Tv ve Bilal Erdoğan göndermelerine yer verildi.