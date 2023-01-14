Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
Akdeniz'de AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği 34,7 kilometre olarak ölçüldü.
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