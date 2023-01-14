Sınavda HDP sorusu soran akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

Türkiye’nin yönetim biçiminin yanı sıra politikaları ve HDP’nin kapatılmasına işaret ederek öğrencilerine soru soran Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, 3 ay süreyle uzaklaştırıldı.

Sınavda HDP sorusu soran akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, sınavda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasını işaret ederek öğrencilerine sınavda sorular sorduğu için üniversiteden 3 ay uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yücel, 9 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Hukukları Genel Esasları dersine dair yaptığı sınavda, öğrencilerine, “Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye ile Zap, Avaşin ve Metina’ya yönelik saldırı ile bağlantılı olarak yaşanan göçün yanı sıra Yunanistan ile kıta sahanlığı nedeniyle yaşanan sorun, Kıbrıs sorunu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 'bir gece yarısı' vali ve emniyet müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi, sansür yasası, HDP’li belediyelere atanan kayyum ve açılan kapatma davası ile yaşanan yargısal baskıya” işaret ederek, sorular sordu.

SINAV İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine üniversite rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 53’üncü maddesini gerekçe göstererek, sınavı iptal etti. Rektörlük, aynı sınavın 19 Ocak tarihinde yeniden yapılacağına dair öğrencilere özel mesaj gönderdi.

Sınavın iptal edilmesi ardından Doç. Dr. Yücel'in, 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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