Binali Yıldırım’ın acı günü!

AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Binali Yıldırım’ın acı günü!

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural, hayatını kaybetti.

Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP
Son Güncelleme:
Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi Güncel 14 Ocak 2023 08:34
Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: 1 ölü! Güncel 14 Ocak 2023 07:39
Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! Güncel 14 Ocak 2023 07:13
Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş iddiası: 'Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez' demiş! Güncel 14 Ocak 2023 07:09
ÇOK OKUNANLAR
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı
Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak! Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!
Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler
SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz