Binali Yıldırım’ın acı günü!
AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural, hayatını kaybetti.
Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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