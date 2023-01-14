Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babası ile birlikte Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giderek Umre ziyareti gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a Umre'ye gitti. Umre'de Türkiye'den gelen vatandaşlarla da karşılan İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf ricasını geri çevirmedi.
İmamoğlu'nun İhrama girmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
"İMAMOĞLU İLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE KARŞILAŞTIK"
Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" açıklamasında bulundu.
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