Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babası ile birlikte Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giderek Umre ziyareti gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a Umre'ye gitti. Umre'de Türkiye'den gelen vatandaşlarla da karşılan İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf ricasını geri çevirmedi.

İmamoğlu'nun İhrama girmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. 

Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi - Resim : 1

"İMAMOĞLU İLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE KARŞILAŞTIK"

Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" açıklamasında bulundu. 

Gündem oldu: Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraflar geldi - Resim : 2

Son Güncelleme:
Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Güncel 14 Ocak 2023 07:39
Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! Güncel 14 Ocak 2023 07:13
Ümit Özdağ'dan Sinan Ateş iddiası: 'Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez' demiş! Güncel 14 Ocak 2023 07:09
Ebabil Harekâtı'nın yöneticisi: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız Siyaset 14 Ocak 2023 00:29
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler
Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor! Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!
SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz SGK, erken emekli olacak meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz
Adnan Oktar'ın duruşma görüntüleri ortaya çıktı: 'Cinsel gücümde sorun yok, koç gibiyim' Adnan Oktar'ın duruşma görüntüleri ortaya çıktı!
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı