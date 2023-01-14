CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranların yayınlanan Haftanın Panoroması programına katıldı.

Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok soruya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Masada cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda görüş birliğine vardık. Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Liderler acelede etmiyorlar. Önce bir hükümet programı olması lazım. Bu yol haritası üzerine 3-4 aydır çalışıyoruz.

Daha önce altı lider olarak iktidara geldiğimizde rakamları bilmemiz lazım. Bugün gerçekler gizleniyor. Türkiye'nin yükümlülükleri nelerdir bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın mali dengeleri konusunda yeteri kadar bilgimiz yok.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Bir kişi demokratik yollarla bir yere gelmiş. Halk kendisini istemediğinde demokratik yollarla gönder. Demokrasilerde önemli olan gelindiği gibi gitmektir. Gelenler koltuğa yapışıp kaldığında demokrasi çalıştırmak giderek zorlaşıyor. Yargıyı koltuğunu korumak için kullanıyor. Erdoğan mal varlıklarını korumakla yükümlü hissediyor kendini. Bu nedenle Ekrem Bey'e saldırıyor bana da saldırıyor.

Ekrem Bey'e niye saldırıyorsunuz? İş yapıyor Ekrem Bey.

Kimse cehennemin kapıları aralamasın dedim. Umarım bunlar olmaz. Ekrem Bey'e bu cezalar yazılmaz. Yargı hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Eğer bu beklenti olmazsa gereğini yapacağız. Şimdi açıklamayı doğru bilmiyorum ama gereğini yapacağız.

Helalleşme, gücü elinde tutan bir kişinin yaptığı hatayı anlayıp haksızlık yaptığı kişiden özür dilemesidir. Ama kul hakkı yiyen kişinin elbette bunun hesabını vermesi gerekir. Bunu kin ve öfke ile yapmamalısınız.

Mal varlığım internet sitesinde yer alıyor. Mal varlığımda değişim olsa söylerim.

Dışarıdan temiz sermaye gelecek. Onlar zaten demokrasi istiyorlar.

"YARGIYI SİYASAL ETKİDEN ARINDIRACAĞIZ"

(Geçmişte siyasal iktidarın bir anlamda emrini yerine getiren siyasal iktidarın isteği doğrultuda kararlar çıkaran hâkim ve savcılarla ilgili uygulamanız nasıl olacak?)

Uygulamayı hakimler savcılar kurulu yapacak. Yani gerçekten bir yanlışlık varsa belli yanlışlar belli siyasi otoritelerin talimatıyla yerine gelmişse, uyuşturucu baronlarını hapishaneden çıkarmışsa, yargı bu kirliliği kendi içinden çıkaracaktır.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞININ DURDURULMASI

Konut fiyatları artınca yurttaşların ev alma şansı kalmadı. Biz sonra orta gelirlilerin ev sahibi olması için özel projeler yapacağız. TOKİ, AKP döneminde lüks konutlar yaptı. Lüks konutları düşük gelirlilerin alma şansı olmadı. İstanbul gibi bir yerde kentsel dönüşüm gerçekleşmedi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Bakanlıklar konuşulmadı. Çünkü önce hükümet programı çıksın. Sonraki aşama. Hepimiz Türkiye'nin geleceğinden endişe duyuyoruz. Babacan ve Davutoğlu'nun açıklamalarını izleme şansım olmadı ama okudum. Babacan diyor ki 'Altı lider beni belirlerse seçilirim'. Ee doğru. Buradan bir şey alınıp konuşmak... Bunlar spekülasyonlar. Çünkü Saray'ın bütün hedefi Altılı Masa'yı nasıl dağıtırım. Ama kimse meraklanmasın. Bizim dağılma gibi bir niyetimiz yok.

Akıl, akıldan üstündür. Meral Hanım sağ duyu ile hareket ediyor. Diğer genel başkanlar da öyle. Görüş farklılıkları olabilir. Cumhurbaşkanı adayı vesayet altında olacak. Hayır efendim. Liderler adayın seçilmesi için çalışacaklar.

Davutoğlu'nun dediğine gelince eğer cumhurbaşkanı yardımcısı olunacak onların da görevleri olacaklar, imza atacaklar. Cumhurbaşkanını çalışamaz noktasına gelmek değil, tam tersine desteklemek ve kolaylaştırmak için.

Çok sayıda bakanlık var. Ama 6 lider karar verince bakanlıklar hızlıca hareket edecekler.

Bir kaptan ve kaptan yardımcıları olacaktır. Hiç bir devlet bir kişiye emanet edilemez, edilmemiştir. Osmanlı'da padişah vardır ama sadrazam vardır. 2018'den bu yana hiç bir yerde dikiş tutmadı.

ADAY LİSTELERİ

30'undan sonra konu milletvekilliği listeleri olacak. Partiler, kendileri çalışmalar yapıyorlar. Bu seçimlerde partilerin aldığı oy oranları çok önemlidir.

Siz Altılı Masa'da bir genel başkana senin oyun kaç diyebilir misiniz? Biz acaba bir liderin azından nasıl laf alırız da masayı dağıtırız diye hesap ediliyor.

ERKEN SEÇİM TARİHİ

14 Mayıs olarak düşünüyoruz. Altı Masa'nın adayının ne zaman açıklanacağını altı lider olarak açıklamamız lazım.

HDP'NİN ADAY ÇIKIŞI

Demokrasiyi savunan bir cumhurbaşkanı adayı çıktığında demokrasiye inan herkesin destek vermesi lazım. HDP, saygın bir parti. Her koşulda Millet İttifakı'nın aday kazanacak. ''