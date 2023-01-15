Eski kocasının arkadaşının tecavüzüne uğradı: "5 yaşındaki oğlumla tehdit ediyor"

İzmir’de Bayraklı’da ikamet eden devlet memuru D.T. 2015 yılında bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden bir çocuğu oldu. 2. evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık yüzünden şiddet görüp, darp edildi. Evden ayrılıp boşanma kararı alan D.T’nin 1 yıl süren boşanma davasından sonra 2. evliliğinin bitmesine de sebep olan eski eşinin arkadaşı takıldı. Peşine takılan saplantılı sapık tarafından taşınmak üzere olduğu evinde tecavüze uğradı.

İddiaya göre saplantılı aşık D.T.'nin telefon numarasını alıp günlerce taciz etti, hatta evinin yakınlarına gelip takip etmeye başladı. Defalarca şikayetçi olduğunu söyleyen D.T; "Ne yaptımsa peşimi bırakmadı. Kendi gözünde beni inanılmaz bir yere çıkarmış" dedi.

“SÜREKLİ KARŞIMA ÇIKMAYA BAŞLADI”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan D.T, “Sürekli mahallede iş yerimde karşıma çıkmaya başladı. Çok korkmaya başladım. Belki dedim, ulaşırsa konuşursa peşimi bırakır dedim. Konuşmayı denedim bir süre konuştum. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama yine ikna edemedim. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yine kendisi yüzünden taşınmak üzere olduğum eve geldi" ifadelerini kullandı.

"5 YAŞINDAKİ OĞLUMLA TEHDİT EDİYOR, KORKUYORUM"

D.T, "bir anda üzerime saldırdı. Yere düştüm bana tecavüz etti. Sonra gitti. O sırada taşınacağım evin elektrik işleri için usta çağırmıştım. O beni odanın köşesinde çıplak bir vaziyette ortalığın dağınık olduğunu görünce polise haber etmiş. Kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alındı. Mahkeme davasında 12 yıl aldı tutuksuz yargılanıyor. Çıkar çıkmaz beni tehdide devam etti. Elektronik kelepçe var. Bu kez de 5 yaşındaki oğlumla beni tehdit etti. Kendini korudun başkalarını kim koruyacak dedi. Korkuyorum bir an önce bu beladan kurtulmak istiyorum “ şeklinde konuştu.

HÂLÂ DIŞARIDA GEZİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Özge Kalyoncu Yılmaz; "Müvekkilim bir cinsel istismar mağdurudur. Sanık hakkında TCK m.102/2 kapsamında 12 yıl hapis cezası verilmiş olup, indirimsiz bir şekilde ceza uygulayan mahkeme heyetine buradan teşekkür ediyorum. Ancak şuanda sanık hakkında yakalama kararı olmasına karşın, halen dışarıda ve müvekkilim ve ailesi açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Dosyada çok uzun süre adli tıp raporu beklenmiş olup, bu bekleme müvekkilim açısından adeta hayati tehlikeye sebebiyet vermiştir. Nitekim yargılama boyunca müvekkilim sayısız hakaret, tehdit ve şiddete maruz kalmıştır. Müvekkilim bu suça maruz kalmadan önce defalarca sanık hakkında kendisinin takip edildiği, şiddete uğradığı ve hayati tehlikesinin bulunduğuna dair karakola şikayette bulunmuştur. Bir an önce gerekli cezayı çeker inşallah" sözlerini dile getirdi.