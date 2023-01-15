Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim şarkısı Selahattin Demirtaş'tan
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Kartal’da düzenlendiği mitingde seçim şarkısı da ilk kez çalındı. Şarkının söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi.
Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı da çalındı. Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan 'Emekçiyiz Biz' şarkısında şu sözler yer alıyor:
"Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Birleştik benzedik nara
Artık kaçacak yer ara
Geliyoruz iktidara
Umuduz, emekçiyiz biz."
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