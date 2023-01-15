Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim şarkısı Selahattin Demirtaş'tan

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi.

Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı da çalındı. Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan 'Emekçiyiz Biz' şarkısında şu sözler yer alıyor:

"Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Birleştik benzedik nara

Artık kaçacak yer ara

Geliyoruz iktidara

Umuduz, emekçiyiz biz."