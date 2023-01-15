CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a: Neden Ethem Sancak’a milyon dolarlar kazandırdık?

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, KRT TV’de dün yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında Tank Palet Fabrikası’ndaki törende komutanların Erdoğan’ı alkışlamasına soruları yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genelkurmay Başkanı ve generallerin kendisini alkışlamasına yönelik eleştirilere ilişkin “Başarımızı kıskanıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Özkoç, “Orada konuşulanların tamamına yakını yalan. Zaten ordumuz Fırtına obüsü üretiyordu, orda elde edilen menfaati biz Katar ordusuna neden sağlıyoruz? Ya da Ethem Sancak’a milyon dolarlar neden kazandırdık da Türk ordusunun kasasına girmedi? Bu alkışlanacak bir şey mi ki alkışlıyorsunuz. Türk ordusunun Katar ordusuna ihtiyacı mı vardı? Türk teknolojisinin Katar teknolojisine ihtiyacı mı vardı” dedi.

Özkoç, komutanlara, “Siz ne hakla tamamen yalan konuşan, yalan söyleyen kişiyi alkışlayarak milleti yanıltıyorsunuz” diye seslendi. Özkoç, programda özetle şunları söyledi:

“Başarısını kıskandığımız en ufak bir şey yok, başarısızlıklarını söylüyoruz. ‘Köprü yapıyorum’ derken, ‘otoyol yapıyorum’ derken başarısını gölgeleyen en büyük şeyi söylüyoruz. Yol, köprü yapmak başarıdır ama ihalelerin önüne engel çıkartıp ihaleleri bir avuç kişiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergileriyle toplanan paraları bir avuç kişiye peşkeş çekme, vatan hainliğidir. Onun için biz, onun başarısını gölgeleyen bu ağır yük orada dururken ‘başarıdır’ diyemiyoruz. Türkiye’de tank yapacak onlarca insanımız varken Ethem Sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya vermek, Katar ordusuna peşkeş çekmek doğru değildir. Ne cüretle bunları alkışlayabilirler? Kabul etmiyoruz.

“BU BİR MİLLİ MESELE DEĞİL MİDİR”

Türkiye’nin ordusuna acil lazım olan tankı, bir nitelikli dolandırıcıya teslim ettiler. Milyonlarca doları aldı gitti ve Türkiye Cumhuriyeti ordusu, o gün bugündür, yapılabilecek olan bir tanktan mahrum kaldı. Tayyip Erdoğan, kuvvet komutanlarının karşısına çıkmış anlatıyor. Ya bu Fırtına obüslerini zaten bizim ordumuz üretiyordu, bizim işçimiz yapıyordu. Şimdi de bizim işçimiz çalışıyor, bizim insanlarımız da orada. Ama kârı kim alıyor? Katar ordusuyla BMC firması alıyor. Buna ne gerek vardı? Türkiye ordusunun zaten imal ettiği bir Fırtına obüsü üzerinden Katar ordusu neden para kazanıyor? Bu, bir milli mesele değil midir? Kendi ürettiğimiz obüslerin bütün bilgilerini Katar ordusuyla neden paylaşıyoruz? Bizim üstümüzde bir teknolojileri mi var? Yok.

“ORDUMUZ ZARAR GÖRÜYOR, KUVVET KOMUTANLARI BUNU ALKIŞLIYOR”

Ordumuza fahiş fiyatta satış yapıyorlar, faturalarıyla açıkladım. Ordumuz zarar görüyor, kuvvet komutanları bunu alkışlıyor. Bir siyasi partinin genel başkanını alkışlıyorlar. Kuvvet komutanları, ‘baba ocağı’ denilen askerlik ocağının komutanlarıdır. O komutanlar, o baba ocağı denen yerin aile babasıdır. AKP, CHP, MHP; hepimizin komutanlarıdır.

“SİZ NE HAKLA EVLATLARIMIZI GÖNDERDİĞİMİZ BABA OCAĞINI SİYASİ BİR MEKANİZMAYA DÖNÜŞTÜRÜYORSUNUZ”

Siz ne hakla tamamen yalan konuşan, Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla AKP Genel Başkanlığı’nı yürüttüğü için orada onlarca yalan söyleyen kişiyi alkışlayarak Türkiye Cumhuriyeti milletini yanıltıyorsunuz. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki sözleri doğruymuş gibi. Orduya güven çok yüksektir, siz ne hakla bu güveni istismar ediyorsunuz? Siz ne hakla bir siyasi partiyi alkışlayan komutanlar konumuna düşüyorsunuz? Siz ne hakla evlatlarımızı gönderdiğimiz baba ocağını siyasi bir mekanizmaya dönüştürüyorsunuz? Bunları yapmaya hakkınız var mı? Hayır, yok.

“ORADA KONUŞULANLARIN TAMAMINA YAKINI YALAN”

Bir de üstüne üstlük, orada konuşulanların tamamına yakını yalan. Zaten ordumuz Fırtına obüsü üretiyordu, orda elde edilen menfaati biz Katar ordusuna neden sağlıyoruz? Ya da Ethem Sancak’a milyon dolarlar neden kazandırdık da Türk ordusunun kasasına girmedi? Bu alkışlanacak bir şey mi ki alkışlıyorsunuz. Türk ordusunun Katar ordusuna ihtiyacı mı vardı? Türk teknolojisinin Katar teknolojisine ihtiyacı mı vardı?

“SİYASET YAPMAK İSTİYORSANIZ AYRILIRSINIZ, AKP SAFLARINA GEÇERSİNİZ”

Yalan söyleyen, ‘Fırtına obüsleri Tank Palet Fabrikası’nda üretilmiyor’ diyen, Türk ordusunun önemli bir tesisine ‘atölyeden ibarettir’ diyen AKP Genel Başkanı’nı alkışlayarak sanki sözlerinin doğruluğunu teyit eder gibi milletimizi yanıltma hakkını size kim veriyor? Siyaset yapmak istiyorsanız o zaman bakın, orada Milli Savunma Bakanı var, görevini tamamlamış, geçmiş siyasete bakanlık yapıyor, alkışlaması gerekirse alkışlar. Siyaset yapmak istiyorsanız ayrılırsınız, AKP saflarına geçersiniz.”