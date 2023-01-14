HDP'li vekil görüşmeleri doğruladı: 'DEVA Partisi, HDP listelerinden Meclis'e girecek'

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, DEVA Partisi’nin HDP ile ikinci bir ittifak yaparak HDP listelerinden TBMM’ye girebileceği iddiasında bulundu. HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu da görüşmeleri doğruladı.

Son Güncelleme:
HDP'li vekil görüşmeleri doğruladı: 'DEVA Partisi, HDP listelerinden Meclis'e girecek'

Tele1 ekranlarında “Fikir Kulübü” adlı tartışma programının konukları olan MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara kulislerinde HDP’nin kapatılmasının ciddi şekilde tartışıldığını söyledi.

''DEVA PARTİSİ İKİNCİ BİR İTTİFAK YAPABİLİR''

HDP’nin farklı partilerle seçime girmek için hazırlıkları olduğunu belirten Kulat, “Ancak HDP’nin farklı bir hamle yapma ihtimalini de söyleyebilirim. HDP kapatma ihtimali karşısında DEVA Partisi çatısı altında seçime girebilir” dedi.

Kulat, yeni seçim yasasının partileri ittifakla seçime girmeye yönlendirdiğini ifade ederek, “DEVA Partisi de yüzde yedi meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği bir beraberlik de gündeme gelebilir” diye konuştu.

GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Programın bir diğer konuğu HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’na da bu konu soruldu. Erol Katırcıoğlu da iki parti arasındaki görüşmeleri doğruladı.

Katırcıoğlu şunları söyledi:

“Son Ali Babacan’ın yaptığı açıklamalar tabii çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri de öyleydi. Yani özellikle Kürtlerin nezdinde. Ben de duyuyordum zaten temaslarımız oluyor. Yani kimsenin Kürt Meselesi’ni konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi bir insan çıkıp konuşabiliyor. Bu çok değerli bir şey bence.”

Etiketler
HDP DEVA Partisi
Son Güncelleme:
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması Siyaset 14 Ocak 2023 21:02
Mansur Yavaş: 'Millet İttifakı seçimlerden sonra bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak' Siyaset 14 Ocak 2023 20:19
'Milli irade dediklerinde artık Millet İttifakı'nın belediye başkanları ön plana çıkıyor' Siyaset 14 Ocak 2023 18:31
Soylu'nun 'Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir' açıklamasına Demirtaş'tan yanıt Siyaset 14 Ocak 2023 17:39
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
Sultan Mehmet "Fatih", fırtınalar burnu ise "Ümit" oldu Sultan Mehmet "Fatih", fırtınalar burnu ise "Ümit" oldu
Gelecek nesilleri koruyarak tüketebilmek Gelecek nesilleri koruyarak tüketebilmek
Affetmenin imkansızlığı Affetmenin imkansızlığı
Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor! Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!