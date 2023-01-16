Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifi reform sürecinin adeta zafer tacı olacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında Anayasa değişikliği hakkında da konuştu. Erdoğan toplumun farklı kesimlerini hedef gösterdiği açıklamasında, "Anayasa değişikliği teklifi reform sürecinin adeta zafer tacı olacaktır. Artık hiç kimse sosyal medyadan eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Teklifimizle kadınların haklarını güçlendirme yanında aileyi de sapkın akımlardan korumayı amaçladık. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Temennimiz Meclis'in teklife 400'ün üstünde bir oyla kadınlarımızın bu talebine cevap vermesi" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

ERDOĞAN, ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İ ANLATTI

"İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüpsultan Hazretleri'ne komşu, hizmet verecek vakfımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Burası yeni nesillerin yetişmesinde bir ocak görevi görecektir. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, İslam'a hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

Ömürlerine sayısız eseri, mücadeleyi sığdıran böyle insanlar, geride dua ile anılacak mücadele bırakmışlardır. Şule ablamız, mücadeleyle geçen ömrü boyunca, sonucu ne olursa olsun Hakk'ı ön planda tutmuştur. Kaleme aldığı kadın sayfaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli özelliği, o fildişi kuleden ahkam kesmek yerine bizzat hayatın içerisinde yer almayı tercih etti. Güçlü kalemi yanında, emsalsiz bir de hatip olan Şule Yüksel Şenler, gittiği yerlerde binlerce kişiye hitap etmişti. Türkiye'yi karış karış gezmesi, özellikle gençlerimizi derinden etkilemiştir. Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının gençlere de etki etmesi, irtica çığırtkanlarını da harekete geçirdi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. İsmi ölüm listelerinde yer aldı. Evi kundaklanmaya çalışıldı. Sıkma baş denilerek fütürsuz itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama Şule Yüksel Şenler inandıklarını savunmaktan geri durmadı. Tüm baskılara rağmen, ülkemizde hem direnişin hem dirilişin sembolü haline geldi."

"KATSAYI ZULMÜ GİBİ UYGULAMALARI KALDIRDIK"

"Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı, Anadolu insanına verdiği cesaret duygusudur. Türkiye'de kadınların elde ettiği başarılarda Şule Yüksel Şenler'in büyük payı vardır. Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamu kurumlarında başörtülü kadınlarımızın baskı altında kalmadan çalışabilmesinin önünü açtık. Artık başörtülü valimiz, hakimlerimiz, savcılarımız var. İmam hatip okullarına yönelik katsayı zulmü gibi uygulamaları kaldırdık.

Kur-an Kurslarımızı hedef alan darbe düzenlemelerini tarihe gömdük. Darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin haklarını iade ettik. Bugün kadınlarımız kılık kıyafetleri sebebiyle haksızlığa uğramadan toplumda yer alıyor."

"KADINLARIN HAKLARINI GÜÇLENDİRMENİN YANINDA AİLEYİ DE SAPKIN AKIMLARDAN KORUMAYI AMAÇLADIK"

"Anayasa değişikliği teklifi reform sürecinin adeta zafer tacı olacaktır. Artık hiç kimse sosyal medyadan eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Teklifimizle kadınların haklarını güçlendirme yanında aileyi de sapkın akımlardan korumayı amaçladık. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Temennimiz Meclis'in teklife 400'ün üstünde bir oyla kadınlarımızın bu talebine cevap vermesi.

Atacağımız yeni bir adımla kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek için adım atıyoruz. Bu düzenleme kabul edilirse, hiç kimse sosyal medya üzerinden eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Bir daha ikna odası zulmü yaşanmayacak. Başörtüsü konusunda kaçak güreşmenin bir anlamı olmaz. Meclis'te kabul edilmezse millete gideceğiz. Kilidi milletimiz açacak. Milletimizin ve Gazi Meclisi'mizin kadınlara mahcup olacak bir karar vermeyeceğini biliyoruz."