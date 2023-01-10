Sancar: Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz

HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin konuşan Sancar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Partimize yönelik kumpas, operasyon, dava süreci... Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın sözlü mütalaası vardı kapatma davası kapsamında. Hazine yardımı hesaplarına da bloke konmuştu. Bu gelişmeler HDP'ye yönelik baskılar olarak algılandıkça büyük tahribatlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin geleceğiyle çok yakından ilişkili bu gelişmeler.

Gündemimiz HDP'ye karşı yürütülen siyasi komplo ve bunun yaratacağı ağır sonuçlar. Anlamayanlara bir kez daha anlatmak görevimizdir. Sabırla anlatmaya devam edeceğiz. Söz bitmez, mücadele durmaz. Söz, her zaman değerlidir. Onu kullanmayı becerenler için. Sözün bittiği yer yoktur. İkna ve birlikte çalışmak için diyaloğun sonu yoktur.

11 yıl önce HDP'yi ortaya çıkaran fikriyat, barışa dayalı ortak gelecekte demokratik cumhuriyet hedefinde buluşturmaktı. HDP bu hedefle yola çıktı ve siyasi mücadelesini toplumsal mücadeleyle birleştirerek bugünlere taşıdı.

HDP kimseyi ötekileştirmedi, hep genişlemeyi hedef aldı. Sesi kesilmek istenenlerin sesi oldu. Boğazı sıkılan toplumun nefesi oldu. HDP yeni yollar yarattı, seçenekler üretti, mücadele yollarını büyüttü. Kürt sorunundan demokrasi, adalet, kadın, emek, ekoloji sorununa her alanda ve her meselede bu ülke için söz üretti, siyaset üretti, gerçek çözümler üretti.

7 Haziran'da AKP'ye yaşatılan yenilgi Türkiye halklarına yeni bir düzenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu umudun ışığını gösterdi. Halk iradesine dayanan siyasetimiz, zorbalığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, intihara, savaş ve talana dayanan çürümeyi sona erdirme noktasına getirdi.

Her geçen gün daha fazla saldırıya maruz kalıyor HDP. Çünkü rejimin kalıcılaşması, bu otoriter, talancı sistemin kalıcı hale getirilmesinin önündeki en büyük engel HDP'dir. Bunu en bilen de şimdiki iktidar blokudur. O nedenle el birliği ettiler, birbiriyle benzemez olan birbirinin boğazına sarılmak için geçmişte fırsat arayan güçler birleşti. Birleştiler ve yeni bir devlet koaliasyonu kurdular. Bu devlet koalisyonunun da temel harcını Kürt düşmanlığından kardılar.

Başaramadılar. Onun için şimdi de kapatma davasıyla kendilerince bizleri nihai olarak tasfiye edecekler, susturacaklar. Nafile bir çaba olduğunu söylüyorum. Söylemekle de yetinmeyeceğiz, bunu her fırsatta onlara yaşatacağız. Başaramadıklarını, başaramayacaklarını göstereceğiz. Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz. HDP demokrasiye giden yolda kutup yıldızıdır.

İktidarın seçime endeksli bir hesapla başörtüsü meselesini istismar etmesine izin vermeyiz. Vermedik. Bu yolu kapattık. Şimdi de muhalefet buradan devam ediyor. Söz veriyoruz. Bütün inançların eşit olduğu, bütün halkların eşit yaşadığı geleceği bizler kuracağız.

Bu dava MHP'nin ve bazı karanlık güçlerin uzun süren siyasi baskısı sonucu açılmıştır.

Bize göre bu kapatma kararı yok hükmündedir. Bize göre hazinemiz fikriyatımızdır, halkımızın gönlüdür.

Buradaki operasyon HDP'yi hedef almakla sınırlı değildir. Türkiye, tarihinin en kritik seçimine giriyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bu kritik seçimde iktidar bloku yokluk korkusuyla her yolu deniyor. Bize karşı yürütülen bütün haksızlıklar bu süreci dizayn etmek içindir. Seçim sürecini kendi emellerine uygun şekilde şekillendirmek içindir.

Cumhuriyetin 100. yılı bitmek üzereyken yapılacak seçimlerin ne kadar önemli olduğunu söyledim. Burada hakikatleri yok sayarak, hakikatlerin etrafında dolanarak değişimi sağlayamazsınız.

Hangi oy çokluğunu Anayasa Mahkemesi'nden çıkarırsanız çıkarın, önemli olan sandıktan çıkacak oy birliğidir.

Ey iktidar bloku, tehditlerle, şantajlarla, kumpaslarla bu gerçeği değiştiremeyeceksiniz. HDP var. Büyük kaybedeceksiniz. Siz kaybederken hepimiz birlikte büyük kazanacağız.