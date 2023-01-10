Tarih verdi: 'Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. Destici, seçim tarihine ilişkin, “14 Mayıs ya bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası benim tahminim. Kuvvetli ihtimal 14 Mayıs gibi gözüküyor” dedi.

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Tarih verdi: 'Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' açıklaması

Cumhur İttifakı'nı destekleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün PMD’yi ziyaret ederek TBMM’de görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Destici, “Hem basın toplantılarında hem gündeme düşen konularda faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızı sağlayan sizlersiniz, sizler aslında mesai arkadaşımızsınız” diye konuştu.

HDP’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi konusunda AKP ile görüşmeyi reddetmesini değerlendiren Destici, şunları söyledi:

“AKP’nin HDP’yle görüşmesi zaten doğru değildi. Hazine yardımına bloke konunca HDP görüşmeyi reddetti. Hayra vesile oldu. Başörtüsü anayasa teklifine özellikle Altılı Masa’da oturan, kendisini muhafazakar olarak kabul eden partiler buna evet vermezse onlar açısından bedelinin ağır olacağını düşünüyorum.”

“KUVVETLİ İHTİMALDE 14 MAYIS GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Seçim tarihine ilişkin düşüncelerini de aktaran Destici, “14 Mayıs ya bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası benim tahminim. Kuvvetli ihtimal 14 Mayıs gibi gözüküyor” dedi.

Kaynak: ANKA

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2023 seçim
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