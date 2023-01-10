AKP'li vekil 905 milyon TL'ye AVM satın aldı

Kiler Holding'in bağlı ortaklığı Kiler Gayrimenkul Yatırım ile grup firması KBC Gıda, Halk Bankası'nın sahip olduğu "İstanbul Sapphire" alışveriş merkezi ve seyir terasının tamamını 905 milyon TL'ye almak için anlaştı.

İstanbul Levent’te yer alan 247 gayrimenkul, Halkbank tarafından AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO tarafından satın alındı.

Kamuyu Aydıntlatma Platformu’na yapılan açıklamada, İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulun şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulun 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtildi.