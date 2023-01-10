'Yeni Anayasa' görüşmeleri: CHP ve İYİ Parti AKP'nin randevu talebini reddetti

Haziran ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel seçimlerin erkene alınabileceği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken "aile" ve "başörtüsü" hakkında maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği hakkında tartışmalar sürüyor.

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde'ki (TBMM) partilerden Anayasa değişikliği taleplerinin görüşülmesi için randevu talep etmişti. CHP ve İYİ Parti, AKP'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Erdoğan, TBMM'de Anayasa değişikliği için yeterli sayı sağlanamazsa referanduma gidilebileceğini açıklamıştı. Teklife 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorunda. Cumhur İttifakı’nın Meclis'teki sandalye sayısı 335. Meclis Başkanı bu oylamada oy kullanamıyor. Cumhur İttifakı’nın 334 milletvekilinin evet demesi durumunda düzenlemenin referanduma gidebilmesi için 26 milletvekiline ihtiyaç var.

CHP ve İYİ Parti tarafından ret gerekçesi olarak İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması gösterildi.

HDP DÜN AKP'NİN RANDEVU TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

HDP, başörtüsüne yönelik bir Anayasa teklifi veren AKP’nin kendilerinden 2. kez randevu talep ettiğini açıklayarak teklifi reddettiklerini açıklamıştı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AKP Meclis grubunun başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere kendilerinden randevu talep ettiğini, mevcut siyasi ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıkları için bu talebi reddettiklerini açıkladı.

Oluç, HDP’nin kapatılmasına yönelik davanın Anayasa Mahkemesi’nde devam ettiğini hatırlatırken HDP'nin Hazine yardımlarına bloke konulmuştu.

ANAYASA'DA DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN MADDELER