MHP'nin seçim stratejisi için gireceği Kızılcahamam kampının programı belli oldu

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP "seçim çalışmaları" gündemiyle MYK, MDK üyeleri ile milletvekillerinin katılımıyla Kızılcahamam'da kampa girecek.

MHP'nin seçim stratejisi için gireceği Kızılcahamam kampının programı belli oldu

Haziran ayında yapılması beklenirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevsim şartları gerekçesiyle öne alınacağını açıkladığı cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler için partilerin hazırlıkları sürüyor.

İktidarda olan Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 13-15 Ocak'ta "seçim çalışmaları" gündemiyle kampa girecek. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakının cumhurbaşkanlığı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamıştı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

MHP'nin 3 gün sürecek ve Genel Başkan Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Kampta ayrıca partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.

 

Kaynak: AA

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