Yakup Türkal, bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

İş insanı Yakup Türkal, bugün Ankara Sheraton Otel’de düzenlediği basın toplantısında; 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladı.

Türkal, "Bu bayrak yarışında ülkemizi daha ileriye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için ben Yakup Türkal, ülkeme karşı sorumlu olduğuma inanıyorum. Daha ilkokulda kendime verdiğim sözümü tutuyorum. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Benim için o gün, bugündür. Bu güzel ülkemizin cumhurbaşkanı olmak için Türkiye’nin adayıyım. Yüce Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. Bu başladığımız yolda ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten esinlenerek tam bağımsızlık ilkesiyle ülkemiz için yola çıkıyoruz" dedi.

“HDP GRİ ALANDA BİR PARAZİT GİBİ DURMAKTAN UZAKLAŞACAK”

Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Türkal, şöyle konuştu:

"HDP meselesi. Ben HDP’yi devekuşuna benzetiyorum. Devekuşuna ‘uç’ diyorlar. ‘Ben deveyim, uçamam’ diyor. ‘Sana yük atalım’ diyorlar. ‘Ben kuşum, yük kaldıramam’ diyor. Bir kere HDP bu parlamenter sistemde gri alandan çıkacak. Terör ile olan ilişkisini açıklayacak. Terörden uzak duracak. Kürt halkının haklarını temsil edecek ve canla başla Kürtlerin haklarını savunacağım. HDP olsa da savunacağım olmasa da savunacağım. Ama HDP gri alanda bir parazit gibi durmaktan uzaklaşacak."

YAKUP TÜRKAL KİMDİR?

10 Ocak 1976 yılında Kırşehir'de Dünyaya gelmiştir.

Kırşehir'de ve ülke genelinde yatırımları bulunan Kırşehirli İş İnsanıdır.

Kaynak: ANKA