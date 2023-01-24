"Erdoğan'ın ayakkabıları yalanmalı" demişti; AKP'li Yediyıldız Erdoğan'ı Tanrı ile karşılaştırmış

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" yönelik sözlerini değerlendirdi.

Terkoğlu, Yediyıldız'ın 2021 yılı Ağustos ayında Ordu'da bir nikahta şahitlik yaptığı sırada "Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini de yerine getirmeden defteri vermek istemiyorum" dediğini aktardı.

Terkoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın sünneti nasıl olur? Bu sapma. Bunu AKP milletvekili değil başka bir siyasi milletvekili yapsa karşı çıkarız. Hükümet medyasının ne yazacağını düşünemiyorum. Cumhurbaşkanının ayakkabısını yalamak bir fantezi. Bu fanteziyi onun reddedeceğini düşünmekle beraber bu zihniyetin sorgulanması gerekiyor" dedi.

Terkoğlu şöyle devam etti:

"Yine haberleri açıyorum. 2021 yılı Eylül ayı. Diyor ki, '2023 seçimlerinde her ay oy kılınmayan namazdan tutulmayan oruçtan, gidilmeyen Hac'dan daha önemli.' Bu sayılan İslam'ın şartları. Haşa peygamberle, haşa Tanrı ile eşitlemiş. Bu skandal açıklama. Sağlık Komisyonu Başkanı olarak 2020'de 'Koronavirüs 15 Mart'ta kaybolacak. Dur pekmezi yerseniz hiçbir şey olmaz' diyor. Bu insanı alıyorsunuz sağlık komisyonunun başına koyuyorsunuz. Ordu'da adaylığı bile söz konusu değil. Gökten milletvekilliği adayı olarak düşüyor.'