THY, Berlin'e yapılacak bazı seferleri iptal etti!

İptal edilen seferlerle ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden bugün açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e bugün yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

ANADOLUJET DE İPTAL KARARI ALDI

Anadolujet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.

Kaynak: Gerçek Gündem