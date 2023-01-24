HaberTürk'ten açıklama: 'Karne hediyesi et' haberini yapan muhabirin işine son verildi

HaberTürk TV’de “Karne hediyesi et alan çocuk” başlığıyla yayınlanan haberi yapan muhabir, kanal yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Kanaldan yapılan açıklamada, “Muhabirimizin yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

Türkiye’nin gündemine oturan haberde, kasaba gelen ve karne aldığını belirten bir çocuk, annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söyledi. Çocuğun o sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

HABERTÜRK AÇIKLAMA YAPTI İŞİNE SON VERİLDİ

Kanaldan dün yapılan açıklamada, haberi yapan muhabir Fatmanur Boylu hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu. İnceleme sonucunda muhabir Boylu’nun işine son verildiği açıklandı. Açıklamada “Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır” denilen açıklamada haberdeki çocuktan, haberden etkilenen tüm kişilerden ve izleyicilerden özür dilendi.