Bin 400 işçinin başlattığı grev 'milli güvenlik' gerekçesiyle ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı Schneider Enerji fabrikasında bin 400 işçinin önceki gün sabah başlattığı grev, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Toplu Sözleşme kanunun 63. maddesi gereği ertelendi.

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Bin 400 işçinin başlattığı grev 'milli güvenlik' gerekçesiyle ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı Schneider Enerji fabrikasında bin 400 işçinin önceki gün sabah başlattığı grev, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün ertelendi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle, Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında bin 400 işçi dün sabah saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu.

Ancak bu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre grev 60 gün ertelendi. Kararda grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle Toplu Sözleşme Kanunu'nun 63. Maddesi gereği ertelendiği belirtildi.

Erdoğan, 60 gün süreyle grev erteledi: 'Grev milli güvenliği bozacaksa bu ülke bitmiş demektir'Erdoğan, 60 gün süreyle grev erteledi: 'Grev milli güvenliği bozacaksa bu ülke bitmiş demektir'Ekonomi
 
 
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