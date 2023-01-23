Akşener, Altılı Masa toplantısını işaret etti: 'Aday bu toplantıda konuşulacak bence karara bağlamalıyız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu partisinin Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerine katıldı. Akşener, kongre sonrası kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz, Akşener’in ilk Altılı Masa toplantısında, “Cumhurbaşkanı adayının konuşulmaya başlanacağını söylediğini” aktardı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSU BU TOPLANTIDA KONUŞULACAK”

Akşener, Altılı Masa toplantısıyla ilgili Yılman’ın sorularına şöyle yanıt verdi:

-26 Ocak’ta aday konuşulacak mı?

- Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmamıştık. Bildiğiniz gibi bu hafta yapılacak toplantının ev sahibi biziz. Ve daha önce hiç gündemimize almadığımız Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu bu toplantıda konuşulacak ve toplantı öncesi ziyaretlerimde diğer liderlere bunu ben teklif ettim. Artık Cumhurbaşkanlığı adayı konusunu konuşacağız.

-Yani adayın kim olacağını konuşacaksınız bu hafta?

-Size çok açık konuşuyorum. Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmamıştık. Sizlerin de eleştirdiği toplanıp toplanıp bir neticeye varamadığımız yönünde. Ama öyle değil. Tam aksine biz bu toplantılarla birbirimizi daha iyi anladık. Farklılıklarımızı, ortak noktalarımızı daha net tespit ettik. Asgari müştereklerimiz sandığımızdan daha çokmuş meğer. İşte o toplantıların bize böyle bir faydası oldu. Bu toplantı itibarıyla aday konusunu konuşmaya başlayacağız.

“BENCE KARARA BAĞLAMALIYIZ”

-Sonuç çıkar mı? Yani bir aday belirlenir mi?

- Hiç bilemiyorum. Şu anda bunu söylemem mümkün değil. Bence karara bağlamalıyız ama ben diğer arkadaşlar adına konuşamam. Onlar ne düşünüyor ve ne olacak bilmiyorum çünkü.

-Ali Babacan “Masa isterse ben de aday olabilirim” dedi. Onunla ilgili yorum yapacak mısınız?

- Bakın ben bu konularda size şu an bir şey söylemem. Ama o masada konuşulduktan sonra ben ne dediysem sizinle paylaşırım. Ama masaya oturmadan fikir beyan etmem ya da yorum yapmam doğru olmaz. Pazartesi günü arkadaşlarımla divan toplantısı yapacağız. Onlarla da görüşeceğim bazı konuları. Fikirlerini alacağım ve masaya öyle gideceğim. Dolayısıyla size gerçekten söyleyebileceğim bir şey yok.”

“ADAYIMIZIN 13. CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUM”

İYİ Parti lideri, Altılı Masa’nın 30 Ocak’taki lansman toplantısıyla ilgili “Ortak ekonomik politikalar başta olmak üzere çok kapsamlı bir çalışmanın sunumu olacak ama aynı zamanda biz o toplantıda birlikte hükümet olacağımızı ilan edeceğiz. Bir nevi hükümet programı bu. Ve seçimlerde de bu kapsamlı çalışma üzerinden kampanya yapacağız. Yani seçim sonrasına el sıkışmak yerine seçim öncesi kararlılığımızı göstermek ve "Biz beraber bir berber dükkanı kuracağız" diyoruz seçmene. Bunu çok önemli buluyorum ben. 30 Ocak’taki olay bu! Bir de Cumhurbaşkanımızın parlamenter sisteme geçişte neyi nasıl yapacağını anlatacağız” dedi.

“Ben kesinlikle adayımızın 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum” diyen Akşener “Ama bu kişi kim olursa olsun çizdiğimiz o yol haritasına uymak zorunda. Çünkü korkunç yetkileri var Cumhurbaşkanının. İşte o yetkileri nasıl kullanacak? Parlamenter sisteme demokrasiyi nasıl uygulayacak? bunları belirleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SON ŞANSIMIZ BU BİZ BU SEÇİMİ ALAMAZSAK TÜRKİYE KAYBEDER”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kendisiyle ilgili planlarını şöyle anlattı:

“Hiç daha önce söylemediğim bir şeyi söyleyeyim. Ben 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ilan ettim evet. Neden biliyor musunuz? Bugün daha rahat konuşmak için. Çünkü çok büyük endişelerim vardı. Birbirimize düşme, hayallerin dürtülmesi ile problemlerin olabileceğine dair endişelerim vardı. O yüzden bir kişinin en başında şahsi menfaat içermeyen bir niyeti olduğu anlaşılması gerekiyordu. Ve bu yüzden ben kendime böyle bir rol biçtim. Bu konuda da çok samimiyim. Başbakan olacağım dedim evet ama bunu da bir pazarlık olarak sunmadım ortaya. Partimi birinci parti yapmayı hedef olarak koydum.

Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yapılacak ilk seçimde partim birinci olursa Başbakanlık zaten hakkım. Olmazsa da zaten benim böyle bir talepte bulunma şansım yok. Yani hiç düşünmüyorum şu anda ben ne olmalıyım diye. Allah şahit ki, düşündüğüm tek şey bu seçimi almak. Ve benim üzerime düşen ne görev var ise yapmaya hazırım. Son şansımız bu. Biz bu seçimi alamazsak Türkiye kaybeder. Bir daha parlamenter sistemi konuşma şansımız bile kalmayacak çünkü. Evet Türkiye ölmez, bitmez ama bu seçimde kazanmazsak partili cumhurbaşkanı sistemi değiştirilemez bir hal alır.”