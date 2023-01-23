İstanbul'da 21 günde 613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk üç haftasında 11 ilçede düzenlenen operasyonlarla 613 kg uyuşturucu madde, 137 bin 580 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet, aynı dönemde kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 3 bin 916 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 315'inin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-21 Ocak 2023 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara imza attı.

Narkotik polisinin Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar’da düzenlediği 16 operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve adreslerde yapılan aramalarda; 540 kilo 830 gram Hint keneviri, 69 kilo 210 gram metamfetamin, 2 kilo 515 gram kokain, 695 afyon sakızı, 63 kök halde Hint keneviri, 127 bin 680 ecstasy hap, 9 bin 900 captagon hap ayrıca 7 otomatik tabanca, 4 tabanca ve 59 tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilenirken, operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu 21 günlük sürede kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda toplam 3 bin 916 kişinin yakalandığını ve bunlardan 315’inin tutuklandığını bildirdi.