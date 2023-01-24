Akşener: Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş; 'yanlış bilgi' değil, yalan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimi kazanmaları durumunda tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği, bu konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masanın diğer paydaşlarıyla paylaştığına dair iddiayı yalanladı.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan siyasetçi, "Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne masadaki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak "Bunlar Yol Haritası ve Ortak İlkeler Metnini ilgilendiren konular. Dolayısıyla benim bugünden diğer liderleri etkileyecek şekilde konuşmam doğru olmaz" demekle yetindi.

Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i zor durumda bırakmak istemediği görüşünü dile getirdi:

"Akşener’in sözleri çok açık. Ev sahipliği yapacağı kritik 26 Ocak toplantısına cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışmasıyla gölge düşürülmesini istemiyor. Kılıçdaroğlu’nun ise ‘konuşmak istemediği’ yanıtı dahi kendi başına bir yanıt.

Birincisi, cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunun da 26 Ocak'ta masada olduğu kesinleşmiş durumdadır. İkincisi, siyaset lisanında bu soruya şu anda yanıt verilememesinin olmanın anlamı, bu konuda -Akşener’e atfedilen dahil- faklı önerilerin bulunduğu ama bunlara 26 Ocak'ta son şeklinin verileceğidir."

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in diğer liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisine katılmadığı iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar başbakan yetkisiyle donatılsın. Fiili olarak başbakanlık yapsın istiyor" diyen Selvi, şöyle devam etti: