Ali Mahir Başarır'dan dokunulmazlık komisyonuna tek cümlelik yanıt: 'Size savunma vermiyorum'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de; yasama dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesinin incelenmesi için kurulan Hazırlık Komisyonu’na; üzerinde sadece “Size savunma vermiyorum” cümlesinin yer aldığı yazılı dilekçesini iletti.

Ali Mahir Başarır'dan dokunulmazlık komisyonuna tek cümlelik yanıt: 'Size savunma vermiyorum'

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Muhalefet Hazırlık Komisyonu’na üye vermedi ve çalışmalara katılmadı. Komisyon, milletvekillerine 24 Ocak’a kadar yazılı savunmalarını iletmeleri için süre tanımıştı.

''SİZE SAVUNMA VERMİYORUM''

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Hazırlık Komisyonu’nun savunma için tanıdığı sürenin bittiği bugün tek cümlelik bir yazıyı imzaladı ve komisyona gönderdi. Başarır’ın imzasını taşıyan yazıda büyük harflerle; “Size savunma vermiyorum!” cümlesinin yer aldığı görüldü.

Hazırlık Komisyonu’nun çalışma takviminde yarın Türkkan ve Başarır için “sözlü savunmaların alınması” gündemi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, 11 Ocak’ta; Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülmüştü. CHP ve İYİ Parti gruplarının 1700’den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın Başarır ile Türkkan’ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri de gelmemişti. Dokunulmazlıkların komisyonda görüşüleceği gün AKP’nin parti gruplarını anayasa değişikliği için ziyaret etmek istemesi nedeniyle muhalefet partileri kendilerine randevu vermemişti. Oluşturulan Hazırlık Komisyonu, milletvekillerine; 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar da sözlü sözlü savunmaları için süre tanımıştı.

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