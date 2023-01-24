Erdoğan, AKP'de 4 şehre il başkanı atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdur ve Düzce AKP il başkanlarına atama yaptı.

Erdoğan, AKP'de 4 şehre il başkanı atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Aydın, Antalya, Burdur ve Düzce'ye yeni AKP il başkanları atadı.

AKP Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmişti.

AKP'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın Burdur İl Başkanlığı için Mustafa Özboyacı'yı, Antalya İl Başkanlığı için Ali Çetin'i, Aydın İl Başkanlığı için Gökhan Ökten'i ve Düzce İl Başkanlığı için Hasan Şengüloğlu'nun görevlendirdiği aktarıldı. 

Yeni il başkanlarına başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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