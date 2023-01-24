Altılı Masa 30 Ocak'a hazırlanıyor: Adayın seçim beyannamesi ilan edilecek

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa, 30 Ocak'ta 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni ilan edecek. Açıklanacak metnin cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacağı ifade ediliyor.

Son Güncelleme:
Altılı Masa 30 Ocak'a hazırlanıyor: Adayın seçim beyannamesi ilan edilecek

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa, Ocak ayının başında Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanmış; toplantının ardından yapılan açıklamada sonraki toplantının tarihi 26 Ocak olarak açıklanırken, 30 Ocak'ta ise bir 'lansman' düzenleneceği duyurulmuştu. 

26 OCAK'TA ADAY KONUŞULACAK 

26 Ocak'taki toplantının ev sahipliğini İYİ Parti yapacak. 

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partilere ziyaretlerine devam ederken; Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmamıştık. Bildiğiniz gibi bu hafta yapılacak toplantının ev sahibi biziz. Ve daha önce hiç gündemimize almadığımız Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu bu toplantıda konuşulacak ve toplantı öncesi ziyaretlerimde diğer liderlere bunu ben teklif ettim. Artık Cumhurbaşkanlığı adayı konusunu konuşacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

ADAYIN SEÇİM BEYANNAMESİ BELLİ OLACAK 

26 Ocak toplantısının hemen ardından yapılacak 30 Ocak lansmanına ilişkin ise ayrıntılar belli olmaya başladı. 

Altılı masa tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacağı açıklanan ve cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacağı belirtilen çalışmada, işsizlikle mücadele, istihdam, tarım ve sosyal politikalar alanında hayata geçirilecek proje ve hedefler geniş yer tutuyor.

HÜKÜMET PROGRAMININ İSKELETİ

Aynı zamanda hükümet programının iskeletini de oluşturacak çalışmada, ilkokullarda çocuklara süt ve yemek verilmesinden tarımda yapılacak çalışmalara, Merkez Bankası'nın bağımsızlığından KOBİ'lere verilecek kredilere kadar atılacak adımlar bulunuyor.

YER BELLİ OLDU

Ankara'da bulunan Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak toplantı saat 11.30'da başlayacak.

Altılı Masa 30 Ocak'a hazırlanıyor: Adayın seçim beyannamesi ilan edilecek - Resim : 1

Son Güncelleme:
Erdoğan, AKP'de 4 şehre il başkanı atadı Siyaset 24 Ocak 2023 21:50
Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması Siyaset 24 Ocak 2023 21:33
HDP'nin 'devletin içindeki çete yapılanmalarıyla ilgili iddiaların araştırılması' önerisi reddedildi Siyaset 24 Ocak 2023 20:25
Mevcut vekiller yeniden aday olamayacak mı? Siyaset 24 Ocak 2023 19:53
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
Filiz Gazi, izledi, yazdı: İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta
ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam