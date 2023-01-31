Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'na çağrı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşımda bulunan Emek ve Özgürlük İttifakı'na seslendi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'na seslendi.
''SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''
Altılı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne atıfta bulunan Demirtaş, "Şimdi sıra Emek ve Özgürlük İttifakı'nda" dedi.
Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Tüm ezilenlerin, heyecan veren kurtuluş ve yeniden kuruluş reçetesini sabırsızlıkla bekliyoruz.
Elini, kalemini korkak alıştıranlara karşı cesurca çözüm önerileri sunmak tarihi bir borçtur artık."
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