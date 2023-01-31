Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'na çağrı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşımda bulunan Emek ve Özgürlük İttifakı'na seslendi.

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Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'na çağrı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'na seslendi.

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''SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''

Altılı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne atıfta bulunan Demirtaş, "Şimdi sıra Emek ve Özgürlük İttifakı'nda" dedi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Tüm ezilenlerin, heyecan veren kurtuluş ve yeniden kuruluş reçetesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Elini, kalemini korkak alıştıranlara karşı cesurca çözüm önerileri sunmak tarihi bir borçtur artık."

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Selahattin Demirtaş Emek ve Özgürlük İttifakı
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