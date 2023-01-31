CHP'nin 'Yeter, söz milletin' pankartı indirildi! 'Polis baskısı'

Diyarbakır’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin ve ‘Yeter, söz milletin’ sloganının yer aldığı pankart kaymakamlıktan izin alınmasına rağmen indirildi.

Tigris Haber’den Salih Yeşil’in haberine göre, Silvan’da karayolunun üst geçidine asılan pankart, partililer tarafından tekrar indirildi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pankartın izin alınarak asıldığını ve daha sonra polis tarafından zorla indirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “14 Mayıs’ın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyeceksiniz. Silvan’da dün gece polis nezaretinde, izinli olarak asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeter söz milletin” posteri, bugün polis zoruyla indirildi. İlçe teşkilatımıza baskı yapan polisler, pankartımızı indirtti” ifadeleri kullanıldı.

“BU YASADIŞI DAYATMALARA SON VERİN”

Pankartın indirme görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda “Bu yasadışı dayatmalara bir an önce son verin. Silvan'da partimize baskı yapanlar, gücü nereden alıyorlar. Yetkililer hesabını versin” çağrısı yapıldı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı Bilişim Sorumlusu Mahmut Oral, “Silvan ilçemizde dün gece izinli olarak polis nezaretinde astığımız Genel Başkanımızın pankartı, bugün polis zoruyla indirilmiş. Polisler indirmeleri için ilçe yönetimine baskı yapmışlar ve onlar da indirmek zorunda kalmışlar” ifadelerine yer verdi.

“'BİZ İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ' DİYORLAR”

Pankartın indirilmesine tepki gösteren CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, durumun muhalefet üzerindeki baskıya işaret ettiğini belirtti. Atik, “Biz istediğimizi yaparız, kimse de bir şey diyemez mesajıdır. AKP'nin bayrakları 6 aydır, Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu üzerinde 5-6 aydır asılıdır, defalarca kaldırılmasını istememize rağmen kaldırılmadı. Biz genel başkanımızın bir posterini astık gelip indirdiler ki izinle asılmasına rağmen. Bu muhalefeti baskı altına alma çalışmasıdır, ama başaramayacaklar. CHP'nin bölgede ve özellikle Diyarbakır'da yükseldiğini görüyorlar. Bundan haz etmeyen güç odakları, bunu yapıyor” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK BUNU KABULLENİN"

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlara yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin bulunduğu 'Yeter, söz milletin' pankartı. Silvan’da izin alınarak asıldığı yerden, polis zoruyla indirildi. CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin yer aldığı 'Yeter, söz milletin' sloganını içeren pankartı asmak için, Kaymakamlığa yazılı olarak başvuruda bulundu. Alınan izin sonrasında söz konusu pankart, polis nezaretinde, karayolunda trafik kesilerek vinç vasıtasıyla Diyarbakır Caddesi üzerine asıldı. Ancak dün gece izinli olarak asılan pankart, bu sabah kimilerini rahatsız etti. Polisler, İlçe Başkanı Kızıltan’a baskı yaparak, pankartın indirilmesini istedi. Yöneticilerimiz, pankartı indirmek zorunda kaldı. CHP Diyarbakır örgütü olarak, bu tür dayatmaları kabul etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini indirerek, gözden ırak edebilirsiniz ama şunu iyi bilin. Kılıçdaroğlu bölge halkının gönlünde taht kurmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının ilk Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunu bilin ve kabullenin. Böyle ucuz oyunlarla, pankart indirmelerle bizleri mücadelemizden ve azmimizden eksiltemeyeceğiniz gibi yenilgiden de kurtulamayacaksınız."