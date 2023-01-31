Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun'un kızı için hatim okutulmasına müftü engeli: 'Hepinize yazıklar olsun'

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızı için camide hatim okutulmasının müftü tarafından engellendiğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gelecek Partili Değirmenci, “Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı” dedi.

Değirmenci, “Torun Kani beyefendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diye belirtti.

Yapılan engellemeye tepki gösteren Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” dedi.

İşte o paylaşım:

Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı.

Gn Sekreterimiz @torunkani beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti.

Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı.

Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi.

HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN !!! — Yavuz Değirmenci (@yavuzdegirmenci) January 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem