Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun'un kızı için hatim okutulmasına müftü engeli: 'Hepinize yazıklar olsun'

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızı için camide hatim okutulmasına, müftü engel oldu.

Son Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun'un kızı için hatim okutulmasına müftü engeli: 'Hepinize yazıklar olsun'

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızı için camide hatim okutulmasının müftü tarafından engellendiğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gelecek Partili Değirmenci, “Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı” dedi.

Değirmenci, “Torun Kani beyefendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diye belirtti.

Yapılan engellemeye tepki gösteren Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” dedi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
Fatih Altaylı, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukatın 'müvekkillerini' sıraladı Siyaset 31 Ocak 2023 14:33
Kılıçdaroğlu: Seçimin ertesi günü telefonları acı acı çalacak Siyaset 31 Ocak 2023 13:40
İmamoğlu törende konuştu: Asla vazgeçmeyeceğiz Siyaset 31 Ocak 2023 13:32
Umut Vakfı'ndan rapor: 3 bin 984 silahlı olay Güncel 31 Ocak 2023 13:27
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı