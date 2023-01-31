Trans mahkûma, gardiyanın tecavüz ettiği iddiası: ‘Baskı sonucunda ifadesi değiştirildi’

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan B. Y. adlı hükümlü, bir gardiyanın kendisine tecavüz ettiği iddiasında bulundu.

Trans mahkûm B.Y., 28 Aralık 2022’de görevli memurlara verdiği ihbar dilekçesinde, bir gardiyanın kendisine tecavüz ettiği iddiasında bulundu. B.Y. adlı mahkûm bir gün sonra ise dilekçesine ilişkin “gerçekleri yansıtmamaktadır” diyerek şikayetçi olmadığını beyan etti.

SUÇ İSNAT EDİLEN MEMUR TAYİN EDİLDİ

Gerçek Gündem’in ulaştığı, isminin haberde yer almasını istemeyen kaynağımız, mahkum B.Y.’nin ilk verdiği dilekçenin yönetim tarafından işleme sokulmadan imha edildiğini öne sürdü.

Şikâyette bulunan mahkûma bir başka infaz koruma memurunun baskı yaptığı, yeni bir ifadeye zorladığı da iddialar arasında yer alıyor.

“O KONULAR BENİ AŞAR”

Söz konusu iddiaya göre, suç isnat edilen memur A.G. Antalya S Tipi Cezaevi’ne tayin edildi.

Ortaya atılan suçta ilgili kurum olan Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu aradık. İlk konuştuğumuz kişi, “Ben vardiya sorumlusuyum. O konular beni aşar. İdareyle görüşmeniz lazım.” diyerek telefonumuzu idareye yönlendirdi.

“BİLGİ İÇİN BAŞSAVCILIĞA TALEPTE BULUNUN”

İdare, bir süre telefonumuzu beklemeye aldı. Birkaç dakika sonra ismim ve çalıştığım mecra soruldu. Bir süre daha bekletildik. En nihayetinde telefona çıkan kişi “Bilgi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunun” dedi. Bunun üzerine bir gardiyanın trans bir mahkûma tecavüz edip etmediği iddiasına ilişkin sorumuzun basit olduğunu yineledik. Telefondaki kişi, “Kanunen, şu anda telefonda böyle bir bilgi verme yetkimiz yok. Ondan dolayı” dedi.

BİR GÜN SONRA DEĞİŞEN İFADE

Mahkûm B.Y. bir gün sonra değiştirdiği ifadesinde, iddiasının gerçek olmadığını, “koğuş değiştirmek” için bu iddiayı öne sürdüğünü şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 7 aydır … odada kalıyordum. Dün verdiğim dilekçeden sonra ünitem … olarak değiştirildi. Dün verdiğim dilekçede havalandırma bahçesine çıktığım sırada görevli memur A.G.'ın bana cinsel tacizde bulunduğu yönünde beyan vermiştim. Ancak bu beyanım gerçekleri yansıtmamaktadır. O dilekçeyi koğuşumu değiştirmek amacıyla, idarenin dikkatini çekmek için yazdım. Daha önceki değişiklik taleplerim dikkate alınmamıştı. Ben de böyle bir yola başvurdum. Söz konusu memurla sadece sözlü olarak sohbet ve muhabbet ettik. Kendisinin bana fiziksel teması bulunmamaktadır. Herhangi bir şekilde cinsel dürtülerle bana yaklaşmadı. Hiç kimseden şikayetçi değilim.”

Kaynak: Gerçek Gündem