İmamoğlu törende konuştu: Asla vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), 66’ncı spor tesisi olan Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi’nin açılışını bugün yaptı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, hep beraber iyi bir spor eğitimi almayı başarmak istediklerini belirtti.

İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, “İstanbul’da, 39 ilçemizde de özenli bir çalışmayla halkımızın bereketli parasını en bereketli şekliyle İstanbul’un her yöresine yaymakta ve bu hizmeti sunmakta kararlıyız. Çünkü biz milletimize hesap vermeyi bilen, milletimizin parasını harcarken de kılı kırk yarıp ona gözünün nuru gibi bakan bir yönetim anlayışına sahibiz” dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben şimdi size bir örnek vereceğim. Ben ilkokula başladığımda çok değerli bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Beden eğitimi öğretmenim beni ilk önce atletizme götürdü ve atletizmde koşu yaptım. İkinci sınıftan sonra bizi, aramızdan seçerek hentbol takımına aldı ve ben hentbol oynadım. Sonra ortaokulda basketbol oynadım. Sonra lise birinci sınıftan itibaren de futbol oynadım. Bunları niye anlatıyorum? Spor yaparken kurduğum arkadaşlıklar, spor yaparken kendimi zinde ve güçlü hissettiğim o anlar, hayatım boyunca bana hep böyle başarılı olmam için destek oldu. Bir kere çok sağlam arkadaşlıklar kurdum. Takımlarda, oynadığım ortamlarda, öğretmenlerimden, beden eğitimi öğretmenlerinden, spor hocalarından, antrenörlerden, koçlardan çok faydalandım. Hayat boyu o faydalandığım ve öğrendiğim şeyler bana hep yardımcı oldu. Dolayısıyla biz de istiyoruz ki sizler sağlıklı olun, sporla kalın, sporcu olun. İlla yarın iyi bir futbolcu olmayabilirsiniz, iyi bir tenis oyuncusu olmayabilirsiniz ya da başka bir branş ama doktor da olsanız, öğretmen de olsanız, belediye başkanı da olsanız bugün o yaşadığınız bu güzel eğitimlerin hepsi size çok büyük katkılar sunacak. Bunu hiç unutmayın.

2036’DA OLİMPİYATLARI İSTANBUL’A GETİRMEK İSTİYORUZ

Onun için lütfen buralara gelin ve bizimle beraber olun. İyi eğitimler alın. Hayata sağlıklı bakın. İstanbul’u sporla dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle 2036’da dünyanın en önemli birinci organizasyonu olan olimpiyatları ve paralimpik oyunları İstanbul’a getirmek istiyoruz. Bunu başarmamız için tabii ki tesislerimiz olacak ancak sadece tesislerle bu organizasyonlar başarılamıyor. Aynı zamanda İstanbullular olarak hepimizin sporla iç içe, sporun kurallarıyla hareket eden bir yaşam tarzına sahip olmamız lazım. Bunun içinde ne var? Bunun içinde çok çalışmak, centilmenlik, oyunu oyunun kuralına göre oynamak var. Bütün eğitimi aldığınızda aslında çok saygın, demokrat ve sağlıklı bir toplumda oluyorsunuz. Olimpiyat sürecinde biz bu tesislerimizden faydalanırken kurumumuzun hem spor kulübü hem spor müdürlüğü hem Spor İstanbul olarak İstanbul’un her noktasında eğitimler ve yüz binlerce çocuğumuza erişen bir sistemle hareket ediyoruz.

TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ SPOR EĞİTİMİ VEREN SAYISAL ANLAMDA BİRİNCİ KURUMUZ

Türkiye’de en önemli spor eğitimi veren sayısal anlamda birinci kurum biziz. 300 Günde 300 Proje kapsamında açılan bu tesisi de gerçekten bugün gururla izliyorum. Burada yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde bir yatırım var. Bu kompleksin isminin de 100. Yıl Spor Kompleksi olması da tam da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir adım olmuştur. Daha önce planlanmış hâli futbol odaklı iken, bugün gelinen noktada birçok branşa hizmet eden ve birçok spor kapalı spor alanı olan ve çocuklarımıza ve gençlerimize hayatları boyunca unutamayacak anları yaşatan bir komplekse dönüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Bugün 3 bin 250 seyirci kapasiteli tribünü olan futbol sahası, kulüp odaları, derslikleri, çok amaçlı spor salonları, kapalı halı sahaları, tenis kortları, fitness salonlarıyla birlikte herkesin yararlanabileceği çağdaş, olağanüstü bir komplekse dönüşmüştür. Bu yolculuğun başından beri ortak akılla, bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, bu kararların verilmesinde, ortak kararın oluşmasında bulunduğu katkıdan dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

ÜRETMEYE, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tabii ki Sultanbeyli bizim için en önemli ilçelerimizden birisidir. Çünkü Sultanbeyli aynı zamanda İstanbul’un doğusundaki ilk kapısı diyebiliriz. Bu ilçemizin kentle olan bağlantısını çok önemsiyoruz. Tam gaz ile neredeyse yüzde 2- 3 seviyesinde alıp başladığımız Çekmeköy- Sancaktepe- Sultanbeyli Metro hattımızda da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattın Sultanbeyli’ye erişmesiyle birlikte belki de Sultanbeyli için en tarihi adımlardan birisi bu olacaktır. Aynı zamanda Sultanbeyli’de başka spor yatırımlarımız da oldu. Mehmet Akif Ersoy Spor Merkezi’nin yenilenmesi, bir okulumuza spor salonunun inşası gibi. Yanı sıra birçok ulaşım projesi, kültür projesi ve açılan kreşimizle birlikte yeni yapımına başlanan kreşimizle de aslında Sultanbeyli’nin her konusuna, her noktasına sağlıktan çocuğa, sosyal politikalardan spora, ulaşımdan çevreye değindik, dokunduk ve üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz.

HALKIMIZIN PARASINI EN BEREKETLİ ŞEKLİYLE İSTANBUL’UN HER YÖRESİNE YAYMAKTA KARARLIYIZ

Ülkemizin parası, hepimizin parası. O parayı en verimli, en doğru şekilde kullanmanın yolu ortak akıldan, deneyimli insanların fikirlerinden ve teknik insanların öngörülerinden ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate almaktan geçer. Bu bağlamda İstanbul’da, 39 ilçemizde de özenli bir çalışmayla halkımızın bereketli parasını en bereketli şekliyle İstanbul’un her yöresine yaymakta ve bu hizmeti sunmakta kararlıyız. Çünkü biz milletimize hesap vermeyi bilen, milletimizin parasını harcarken de kılı kırk yarıp ona gözünün nuru gibi bakan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz.

MİLLETİMİZ BAŞARILI İNSANLARI SEVER

Siyasetin sandıkta bittiğini, sonrasında esas olanın halka hizmet olduğunu ve bu yolculukta da halka hesap vermek zorunda olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla milletimiz başarılı insanları sever. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olan insanları mutlaka ödüllendirir, gururlandırır. Bunun adı ister Sultanbeyli Belediye Başkanı olsun ister Kartal Belediye Başkanı olsun ister İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun. İşte yöneticileri, bu nizama ve bu düzene sokan da cumhuriyet rejimidir. Cumhuriyette yöneticiler, hadlerini bilirler ve vatandaşlarına saygıda kusur etmezler. Ona layık olmak, benim hayatımın en önemli prensiplerinden biridir. Onun için cumhuriyet çok değerlidir, çok özeldir. Onun için cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Onun için sonuna kadar cumhuriyete sahip çıkmak, onu demokrasiyle ve adaletle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur. Bu kapsamda tekrar buranın isminin 100. Yıl Kompleksi olarak verilmesi de cumhuriyete olan, birlikte olan saygımızdır. Emeği geçenlere tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

İNŞALLAH BU GÜZEL BAŞLANGIÇ BİZE DÜNYA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINI KAZANDIRACAKTIR

Dolayısıyla sevgili çocuklar, sevgili gençler sizlerin buradaki emekleri, varlıkları bizim geleceğe olan güvenimizi artıracaktır. Sayının artması, birlikte size katkı sunmamız, sizlerin varsa ihtiyaçları onları karşılamamız, varsa size sunmamız gereken diğer eğitimler onları da karşılamamız sorumluluğumuzdur. İnşallah bu güzel başlangıç bize Dünya Olimpiyat şampiyonlarını kazandıracak, memleketimizin her insanını gururlandıracak, ailelerinizi mutlu edecek bir geleceğe ulaşsın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Kaynak: ANKA