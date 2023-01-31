Türkiye şiddet sarmalında... Umut Vakfı'ndan rapor: 3 bin 984 silahlı olay

Umut Vakfı tarafından, bireysel silahlanmaya ve silahlı şiddetteki artışa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan rapora göre, sadece 2022 yılında ülke genelinde yaşanan silahlı şiddet olayları sonucu 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 231 kişi ise yaralandı. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek hazırlanan rapora göre, 2022 yılında medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı.

Rapora göre, silahlı şiddet olaylarının 616’sında (yüzde 15,46) kesici aletler kullanılırken 3 bin 368 (yüzde 84,54) cinayet ateşli silahlarla işlendi. Ateşli silahlara bakıldığında ise 143’ünün beylik silahı yani asker ve polislerin kullandığı resmi silahların, 2 bin 528 olayda ise tabancaların kullanıldığı görüldü.

BÖLGELERE GÖRE ŞİDDETİN HARİTASI: MARMARA BÖLGESİ ZİRVEDE

Umut Vakfı Raporu’na göre, en çok silahlı şiddetin yaşandığı bölge önceki yıllarda olduğu gibi Marmara Bölgesi. Bin 136 silahlı şiddetin medyaya yansıdığı Marmara Bölgesi’nde yaşanan olaylarda 560 kişi hayatını kaybederken, bin 218 kişinin ise yaralandığı kayıtlara geçti.

Marmara Bölgesi’ni 571 olayla Akdeniz, 566 olayla Güneydoğu Anadolu, 543 olayla ise Karadeniz Bölgesi’nin izlediği görüldü. İç Anadolu Bölgesi’nde 463 olay yaşanırken, Ege’de 459 ve Doğu Anadolu’da 246 olay yaşandı.

2021 yılında Türkiye genelinde bölgeler değerlendirilirken; silahlı şiddetin en çok yaşandığı yer yüzde 25,91’le Marmara Bölgesi olarak dikkat çekiyordu. Aynı yıl yüzde 5,68 ile silahlı şiddetin en az basına yansıdığı yer Doğu Anadolu olarak görülürken yüzde 14,50’yle en çok olayın yaşandığı ikinci bölge Akdeniz Bölgesi olarak yer alıyordu. Silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölgeler sıralamasında yüzde 13,84’le Güneydoğu Anadolu Bölgesi üçüncü, yüzde 13,79’la Karadeniz bölgesi dördüncü, yüzde 13,34’le İç Anadolu Bölgesi beşinci ve yüzde 12,94’le Ege Bölgesi altıncı sıradaydı.

ŞİDDET ARTIYOR

Silahlı şiddetin yaşandığı bölgeler sıralaması, yüzdelere vurunca bu yıl da değişmedi, ama bazı bölgelerde artış, bazı bölgelerde de İç Anadolu ve Ege gibi olay sayısında az da olsa düşüşler olduğu gözlemlendi.

2022 yılında; Marmara Bölgesi’nde silahlı şiddetin yüzde 28,51’e yükseldiği dikkat çekerken yaşanan silahlı şiddet sayılarının Akdeniz’de yüzde 14,33, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 14,21, Karadeniz’de yüzde 13,63, İç Anadolu’da yüzde 11,62, Ege’de yüzde 11,52 olduğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 6,17’ye yükseldiği görülüyor.

Bireysel silahlı şiddet olaylarının da incelendiği rapora göre, 2022 yılında Marmara Bölgesi’nde bir önceki yıla, yani 2021 yılına göre yüzde 15,33, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 13,89, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 7,60, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yüzde 3,63’er artış yaşandığı gözlemlenirken; İç Anadolu Bölgesi’nde silahlı şiddet olaylarında yüzde 8,68, Ege Bölgesi’nde de yüzde 6,71’lik azalış dikkat çekici.

EN ÇOK OLAYIN YAŞANDIĞI YER İSTANBUL

Marmara Bölgesi’nde 2021 yılında 519 kişinin öldüğü, 912 kişinin yaralandığı 912 olay basına yansırken 2022 yılında yüzde 15,33’lük artışla 560 kişinin öldüğü, bin 218 kişinin yaralandığı bin 136 olay basına yansıdı. Bölgede en çok olayın yaşandığı yer İstanbul oldu. Toplamda 519 olayın basına yansıdığı İstanbul’da olaylarda 296 kişi hayatını kaybederken, 601 kişi ise yaralandı.

Kaynak: Gerçek Gündem