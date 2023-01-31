78 yaşında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı: 'Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız'

BirGün editörü Selçuk Özbek, 78 yaşındaki babasının “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakim karşısına çıktığını, duruşmanın mayıs ayına ertelendiğini açıkladı. Özbek, "Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız” dedi.

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78 yaşında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı: 'Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız'

BirGün editörü Selçuk Özbek, 78 yaşındaki babasının “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakim karşısına çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özbek, babasının bugün hakim karşısına çıktığını ve duruşmanın mayıs ayına ertelendiğini ifade etti.

Babasının eşi ile Çağlayan Adliyesi’ne geldiğini ifade eden Özbek, “Yarım asırdır olduğu gibi, babam ile annem kol kola... Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız” diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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