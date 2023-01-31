Süt fiyatlarına dikkat çekti: 'Fransız oyunu çevriliyor, AKP de seyirci kalıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, süt fiyatlarının arz-talep dengesi ile olması gereken seviyeye gelmesine karşın uluslararası bir Fransız şirketinin baskısı nedeniyle süt üreticisinin mağdur edildiğini belirtti. Akın açıklamasında, iktidarı eleştirdi.

Akın, “Aralık ayında çiğ süt üretim maliyeti, 15 Ekim’den itibaren uygulanan 8,5 lira tavsiye fiyatının üstünde yaklaşık 8 lira 75 kuruş ama üreticinin çiğ üretim maliyeti 10 lirayı buluyor. Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketinin baskısıyla fiyat düşürülmek isteniyor. Süt üreticisi değil aracılar ve şirketler kazansın baskısı ile ortada bir Fransız oyunu çevriliyor. AKP iktidarı da bu oyuna seyirci kalıyor” açıklamasında bulundu.

Akın yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Süt üreticisi değil aracılar ve şirketler kazansın baskısı ile ortada bir Fransız oyunu çevriliyor. AK Parti iktidarı da bu oyuna seyirci kalıyor. Tarım Bakanı seyirci kalıyor. Maliye Bakanı seyirci kalıyor. Üretici ve tüketicinin hakkını kim koruyacak? Ne yazık ki süt oyunlarındaki son perde üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında çiğ süt üretim maliyeti, 15 Ekim’den itibaren uygulanan 8,5 lira tavsiye fiyatının üstünde yaklaşık 8 lira 75 kuruş ama üreticinin çiğ üretim maliyeti 10 lirayı buluyor. Üretici 12 lira fiyattan 2 lira kazanacakken şimdi de Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketinin baskısıyla fiyat düşürülmek isteniyor. Marketlere baskı yapan şirketin tekelleşme anlayışı ile hareket ettiğini gözlemliyoruz. İktidarın Tarım ve Maliye Bakanları ise üreticiden tüketiciye mağduriyet yaşatan bu Fransız oyununa sadece bakıyor. Seyirci olarak mağduriyeti izliyorlar.

“SÜT ÜRETİCİSİ İKTİDAR ELİYLE ZARAR ETTİRİLİYOR”

Bugün gelinen noktada süt fiyatı arz-talep dengesi 12 lira civarında, marketler özellikle ‘üç harfli’ olarak bilinenler süt fiyatını Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı referans alıyorlar. Konsey fiyatı ise hala 8 lira 50 kuruş, aynı konsey çiğ süt maliyetini 8 lira 70 kuruşu olarak açıklıyor. Göz göre göre üretici zarar ediyor. Tüketici ise sütü pahalıya alıyor.”

Kaynak: ANKA