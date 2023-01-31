Kırşehir'de kar yağışı: Hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli sayılacak

Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına almaya başlarken hava koşulları nedeniyle çok sayıda kentte hayat olumsuz etkilendi.

Kırşehir'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023'te iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.