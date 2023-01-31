14 yıllık cinayette 7 yeni gözaltı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde 14 yıl önce bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şenlikçe köyü kırsalında 2009'da M.E'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda cinayet zanlısı olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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