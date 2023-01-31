14 yıllık cinayette 7 yeni gözaltı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 14 yıl önce bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

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14 yıllık cinayette 7 yeni gözaltı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şenlikçe köyü kırsalında 2009'da M.E'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda cinayet zanlısı olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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