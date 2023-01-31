İstanbul'da IŞİD ile El Nusra operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da, terör örgütleri IŞİD ve El Nusra'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "IŞİD" ve "El Nusra" gibi dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan, terör örgütleri üyesi zanlıların adreslerini belirledi.
Söz konusu adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı, çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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