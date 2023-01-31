Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Gökçeada Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen yolsuzluk-rüşvet operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Belediye İmar Müdürü ve 3 kişi daha gözaltına alındı.

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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; gözaltına alınanlar arasında bazı müteahhitler de bulunuyor.

Kaynak: İHA

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