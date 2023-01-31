İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

İstanbul'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Beykoz ve Sarıyer'in sahil kesimlerinde de yoğunlaşan sisin etkisi devam ediyor.

TRAFİK YENİDEN AÇILDI

Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

Kaynak: AA