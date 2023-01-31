'6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen Yıldız'a tepki göstermişti: Beraat eden gazeteci Arapkirli'nin yeniden yargılandığı dava ertelendi

Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız'ın 2018 yılında yaptığı konuşmasında “10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur... Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır.

11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10-11 yaşında olduğuna göre, sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur, ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik, demekki aybaşı olmamışlar da boşandıklar zaman üç ay iddet bekleyecekler bir daha evlenebilmeleri için..

Hazırlanmış kanunlar ile oluşan sistemlerle, göklerden gelen sistem arasında fark budur. Göklerden gelen sistem insan fıtratını ve insan toplumunu esas alır...” ifadeleriyle tepki çekmişti.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Nureddin Yıldız'ın açıklamalarını hedef alarak çok sert açıklamalar yapmış ve hakkında açılan davadan beraat etmişti. Yeniden yargılanmasına karar verilen Arapkirli'ye destek olmak isteyenler Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Arapkirli, burada bir açıklama yaptı. Arapkirli "son nefesimize kadar bu karanlığa karşı çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Arapkirli'nin 2019'da beraat ettiği dosya kapsamında yeniden yargılanması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bulunan 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Arapkirli avukatları SEGBİS kaydının açık tutulması ve duruşmanın daha geniş bir salonda görülmesi talebinde bulundu. Mahkeme talepleri kabul ederek duruşmayı 3 Mayıs, saat 13:30'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız, 2018 yılında ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklamasıyla tepki çekmişti. Açıklamaya tepki gösteren isimlerden biri de gazeteci Zafer Arapkirli’ydi. Arapkirli, sosyal medya üzerinden “Aşağılık herifler, evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz” demişti.

Arapkirli, Twitter hesabında "Bunu mu savunuyorsunuz? Bu pisliğe sahip çıkanlar, bana çemkireceğine, bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada... Utanmıyorlar! Benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Kepazeliği, ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun? Utanmıyor musun? Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi? Özellikle de makam sahibi "Kız babaları ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Nureddin Yıldız ise Arapkirli'nin ifadelerine karşı şikayette bulunmuştu. Arapkirli hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla açılan dava, 26 Aralık 2019'da beraatle sonuçlanmıştı.

Nureddin Yıldız'ın avukatı da karara itiraz etmiş ve istinaf mahkemesi davanın yeniden görülmesine karar vermişti.