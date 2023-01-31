Şaşırtmadı: DSİ'nin 469 milyonluk ihalesi eski AKP'li vekile gitti

Yurttaşlar, ekonomik kriz ve yoksulluğun pençesinde geçim mücadelesi verirken Tarım ve Orman Bakanlığı'na Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün ihaleleri yine yandaşlara gitti.

DSİ Genel Müdürlüğü 24 Ocak tarihinde “Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme suyu Tesisleri İkmali” adı altında bir ihale düzenledi. Yarım kalan içme suyu tesislerinin inşaatının tamamlanması amacıyla yapılan ihaleyi, 469 milyon 665 bin TL teklif veren Makro-Tel İletişim, Soysal Mühendislik İnşaat ve Sistem 2023 Yapı isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığı aldı. DSİ’nin bu üç şirkete toplam 469 milyon 665 bin TL ödeyeceği öğrenildi.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihaleyi alan şirketler arasında yer alan Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi, 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı ile ailesine ait. Şirket ortaklarından eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı'nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soysal Mühendislik Şirketi, son 12 yılda kamudan 34 ayrı ihale aldı. Bu 34 ihalenin toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar 504 milyon TL’yi buluyor. Şirketin en fazla ihale aldığı kurumların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası ile DSİ Genel Müdürlüğü geliyor.

12 YILDA 1,5 MİLYAR TL

Mallı’nın ortağı olduğu şirketin Suriye’deki içme suyu kuyularına bağlantı hatları yapımı ihalesini 43 milyon TL’ye aldığı da ortaya çıkmıştı. DSİ 24 Mayıs 2019’da Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde açılan su kuyularına bağlantı hatları yapılması için ihale yapmıştı.

İhaleyi AKP'li eski Milletvekili Mallı'nın ortağı olduğu Soysal Mühendislik Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazanmıştı.

DSİ Genel Müdürlüğü 27 Ocak’ta “Mardin İli 2 Kademe İçme suyu İsale Hattı” adı altında düzenlediği ihaleyi de 1 milyar 500 milyon TL teklif veren Ziver İnşaat’ın aldığı öğrenildi. Şirketin sahibi, daha önce Elazığ'dan AKP milletvekili aday adayı da olan Veysel Demirci, iktidarın ileri gelenleriyle yakın ilişkisi içerisinde.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirci’nin; Binali Yıldırım, Nureddin Nebati, Adil Karaismailoğlu gibi isimlerle de beraber çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

Ayrıca Veysel Demirci’nin Ziver Yapı isimli şirketi, son 12 yılda kamudan 7 milyar 516 milyon TL değerinde 55 ayrı ihale aldı.