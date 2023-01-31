Saadet Partisi, Ümit Özlale'nin sözlerine itiraz etti: 'İstanbul Sözleşmesi metinde yok!'

İYİ Partili Ümit Özlale’nin İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Söz konusu sözleşme mutabakat metninde yok" dedi.

Saadet Partisi, Ümit Özlale'nin sözlerine itiraz etti: 'İstanbul Sözleşmesi metinde yok!'

Millet İttifakı’nın dün kamuoyu ile paylaştığı ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekmişti. İYİ Parti adına konuşan Ümit Özlale ise "Uluslararası sözleşmelere geri döneceğiz çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanmış, büyük alkış almıştı.

Milli Gazete'nin aktardığına göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı değerlendirmede, Özlale’nin kurduğu cümleyi kendi adına kurduğunu, ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

Kaya, “Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey’in kendi şahsi görüşüdür” dedi.

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 ÖZLALE: METNİN DIŞINA ÇIKTIM, PİŞMAN DEĞİLİM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, ortak mutabakat metninin açıklandığı kürsüden İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceğini söyledi. Özlale, "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi. Ancak kadın örgütleri yapılan açıklamayı yeterli bulmayarak, “Söz uçar yazı kalır“ dedi.

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Metinde yer almayan İstanbul Sözleşmesi’ni kürsüde yaptığı konuşmada dile getiren İYİ Partili Özlale, duygusal davranarak metnin dışına çıktığını söyledi.

Gazete Duvar’a konuşan Özlale, “Metnin dışına çıktığım, kalbimle hareket ettiğim doğrudur. Vallahi pişman da değilim. İstanbul Sözleşmesi yaşatıyor. Metnin dışına sadece cümle olarak çıktım. Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi’ne geri döneceğimiz yazıyor zaten” diye konuştu.

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