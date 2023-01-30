İşte Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tamamı

Altılı Masa üyeleri ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantı ile Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

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İşte Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tamamı

GERÇEK GÜNDEM /

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimleri öncesinde açıklanan metin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin detaylarını ve "tek adam rejiminin" Türkiye'ye verdiği zararın giderilmesine ilişkin politikaları içeriyor. 

İşte Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tam hali:

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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