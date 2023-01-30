Özgür Özel: İktidara geldiğimizde Merkez Bankası, YÖK, MİT'in başındaki yöneticiler gidecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu oldu. Özel, "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek." dedi.

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Özgür Özel: İktidara geldiğimizde Merkez Bankası, YÖK, MİT'in başındaki yöneticiler gidecek

FOX TV'de Çalar Saat programında açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür.

İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili öne çıkan bir isim var. Bütün Türkiye bu ismi biliyor.

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